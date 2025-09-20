sBTC (SBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 116,241 24 timer lav $ 124,119 24 timer høy All Time High $ 145,060 Laveste pris $ 50,597 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.30% Prisendring (7D) -0.43%

sBTC (SBTC) sanntidsprisen er $118,084. I løpet av de siste 24 timene har SBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 116,241 og et toppnivå på $ 124,119, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SBTC er $ 145,060, mens den rekordlave prisen er $ 50,597.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SBTC endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.30% over 24 timer og -0.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

sBTC (SBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.09M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 118.09M Opplagsforsyning 1.00K Total forsyning 1,000.0

Nåværende markedsverdi på sBTC er $ 118.09M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SBTC er 1.00K, med en total tilgang på 1000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 118.09M.