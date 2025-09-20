SAYCOIN (SAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00562852$ 0.00562852 $ 0.00562852 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -13.59% Prisendring (7D) -14.23% Prisendring (7D) -14.23%

SAYCOIN (SAY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAY er $ 0.00562852, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAY endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -13.59% over 24 timer og -14.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SAYCOIN (SAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 579.96K$ 579.96K $ 579.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Opplagsforsyning 1.33B 1.33B 1.33B Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SAYCOIN er $ 579.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAY er 1.33B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.19M.