Savings xDAI pris i dag

Sanntids Savings xDAI (SDAI) pris i dag er $ 1.21, med en 0.11% endring de siste 24 timene. Nåværende SDAI til USD konverteringssats er $ 1.21 per SDAI.

Savings xDAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 97,496,523, med en sirkulerende forsyning på 80.52M SDAI. I løpet av de siste 24 timene SDAI har den blitt handlet mellom $ 1.21(laveste) og $ 1.22 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.41, mens tidenes laveste notering var $ 0.548412.

Kortsiktig har SDAI beveget seg +0.41% i løpet av den siste timen og +0.25% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Savings xDAI (SDAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.50M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 97.50M Opplagsforsyning 80.52M Total forsyning 80,524,082.89961214

