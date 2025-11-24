Savings Dai pris i dag

Sanntids Savings Dai (SDAI) pris i dag er $ 1.17, med en 0.06% endring de siste 24 timene. Nåværende SDAI til USD konverteringssats er $ 1.17 per SDAI.

Savings Dai rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 243,702,571, med en sirkulerende forsyning på 208.57M SDAI. I løpet av de siste 24 timene SDAI har den blitt handlet mellom $ 1.17(laveste) og $ 1.17 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.27, mens tidenes laveste notering var $ 0.186576.

Kortsiktig har SDAI beveget seg -0.05% i løpet av den siste timen og +0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Savings Dai (SDAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 243.70M$ 243.70M $ 243.70M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 243.70M$ 243.70M $ 243.70M Opplagsforsyning 208.57M 208.57M 208.57M Total forsyning 208,570,574.5253333 208,570,574.5253333 208,570,574.5253333

