Savings crvUSD (SCRVUSD) tokenomics

Savings crvUSD (SCRVUSD) Informasjon
Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.
Offisiell nettside: https://crvusd.curve.fi/

Savings crvUSD (SCRVUSD) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 52.14M
Total forsyning: $ 48.70M
Sirkulerende forsyning: $ 48.84M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.99M
All-time high: $ 1.2
All-Time Low: $ 0.894139
Nåværende pris: $ 1.068

Savings crvUSD (SCRVUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Savings crvUSD (SCRVUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCRVUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCRVUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCRVUSDs tokenomics, kan du utforske SCRVUSD tokenets livepris!

SCRVUSD prisforutsigelse
Vil du vite hvor SCRVUSD kan være på vei? Vår SCRVUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

