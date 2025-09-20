Dagens Savings crvUSD livepris er 1.067 USD. Spor prisoppdateringer for SCRVUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCRVUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Savings crvUSD livepris er 1.067 USD. Spor prisoppdateringer for SCRVUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCRVUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SCRVUSD

SCRVUSD Prisinformasjon

SCRVUSD Offisiell nettside

SCRVUSD tokenomics

SCRVUSD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Savings crvUSD Logo

Savings crvUSD Pris (SCRVUSD)

Ikke oppført

1 SCRVUSD til USD livepris:

$1.067
$1.067$1.067
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Savings crvUSD (SCRVUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:32:49 (UTC+8)

Savings crvUSD (SCRVUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.066
$ 1.066$ 1.066
24 timer lav
$ 1.068
$ 1.068$ 1.068
24 timer høy

$ 1.066
$ 1.066$ 1.066

$ 1.068
$ 1.068$ 1.068

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 0.894139
$ 0.894139$ 0.894139

-0.00%

+0.01%

+0.13%

+0.13%

Savings crvUSD (SCRVUSD) sanntidsprisen er $1.067. I løpet av de siste 24 timene har SCRVUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.066 og et toppnivå på $ 1.068, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCRVUSD er $ 1.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.894139.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCRVUSD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Markedsinformasjon

$ 53.96M
$ 53.96M$ 53.96M

--
----

$ 53.96M
$ 53.96M$ 53.96M

50.56M
50.56M 50.56M

50,558,134.11675456
50,558,134.11675456 50,558,134.11675456

Nåværende markedsverdi på Savings crvUSD er $ 53.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCRVUSD er 50.56M, med en total tilgang på 50558134.11675456. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.96M.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Savings crvUSD til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Savings crvUSD til USD ble $ +0.0067063084.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Savings crvUSD til USD ble $ +0.0127218410.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Savings crvUSD til USD ble $ +0.017584113991007.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.01%
30 dager$ +0.0067063084+0.63%
60 dager$ +0.0127218410+1.19%
90 dager$ +0.017584113991007+1.68%

Hva er Savings crvUSD (SCRVUSD)

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Savings crvUSD (SCRVUSD) Ressurs

Offisiell nettside

Savings crvUSD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Savings crvUSD (SCRVUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Savings crvUSD (SCRVUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Savings crvUSD.

Sjekk Savings crvUSDprisprognosen nå!

SCRVUSD til lokale valutaer

Savings crvUSD (SCRVUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Savings crvUSD (SCRVUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCRVUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Savings crvUSD (SCRVUSD)

Hvor mye er Savings crvUSD (SCRVUSD) verdt i dag?
Live SCRVUSD prisen i USD er 1.067 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCRVUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCRVUSD til USD er $ 1.067. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Savings crvUSD?
Markedsverdien for SCRVUSD er $ 53.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCRVUSD?
Den sirkulerende forsyningen av SCRVUSD er 50.56M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCRVUSD ?
SCRVUSD oppnådde en ATH-pris på 1.2 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCRVUSD?
SCRVUSD så en ATL-pris på 0.894139 USD.
Hva er handelsvolumet til SCRVUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCRVUSD er -- USD.
Vil SCRVUSD gå høyere i år?
SCRVUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCRVUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:32:49 (UTC+8)

Savings crvUSD (SCRVUSD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.