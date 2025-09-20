Savings crvUSD (SCRVUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 1.066 24 timer høy $ 1.068 All Time High $ 1.2 Laveste pris $ 0.894139 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +0.13%

Savings crvUSD (SCRVUSD) sanntidsprisen er $1.067. I løpet av de siste 24 timene har SCRVUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.066 og et toppnivå på $ 1.068, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCRVUSD er $ 1.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.894139.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCRVUSD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.96M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.96M Opplagsforsyning 50.56M Total forsyning 50,558,134.11675456

Nåværende markedsverdi på Savings crvUSD er $ 53.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCRVUSD er 50.56M, med en total tilgang på 50558134.11675456. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.96M.