SavePlanetEarth (SPE) Informasjon Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation,

and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public

interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups. Offisiell nettside: https://www.saveplanetearth.io/ Kjøp SPE nå!

SavePlanetEarth (SPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SavePlanetEarth (SPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M Total forsyning: $ 589.51M $ 589.51M $ 589.51M Sirkulerende forsyning: $ 589.51M $ 589.51M $ 589.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M All-time high: $ 0.14091 $ 0.14091 $ 0.14091 All-Time Low: $ 0.00298054 $ 0.00298054 $ 0.00298054 Nåværende pris: $ 0.00740432 $ 0.00740432 $ 0.00740432 Lær mer om SavePlanetEarth (SPE) pris

SavePlanetEarth (SPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SavePlanetEarth (SPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPEs tokenomics, kan du utforske SPE tokenets livepris!

