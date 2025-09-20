SavePlanetEarth (SPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00786461, 24 timer høy $ 0.00810821, All Time High $ 0.14091, Laveste pris $ 0.00298054, Prisendring (1H) +0.01%, Prisendring (1D) -2.38%, Prisendring (7D) -5.96%

SavePlanetEarth (SPE) sanntidsprisen er $0.00790488. I løpet av de siste 24 timene har SPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00786461 og et toppnivå på $ 0.00810821, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPE er $ 0.14091, mens den rekordlave prisen er $ 0.00298054.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPE endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -2.38% over 24 timer og -5.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SavePlanetEarth (SPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.66M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 4.66M, Opplagsforsyning 589.51M, Total forsyning 589,507,929.8179382

Nåværende markedsverdi på SavePlanetEarth er $ 4.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPE er 589.51M, med en total tilgang på 589507929.8179382. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.66M.