Save The Ostriches (OSTRICH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Save The Ostriches (OSTRICH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Save The Ostriches (OSTRICH) Informasjon Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion. Offisiell nettside: https://saveostriches.com/ Kjøp OSTRICH nå!

Save The Ostriches (OSTRICH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Save The Ostriches (OSTRICH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.90K $ 5.90K $ 5.90K Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.90K $ 5.90K $ 5.90K All-time high: $ 0.00041665 $ 0.00041665 $ 0.00041665 All-Time Low: $ 0.00000577 $ 0.00000577 $ 0.00000577 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Save The Ostriches (OSTRICH) pris

Save The Ostriches (OSTRICH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Save The Ostriches (OSTRICH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OSTRICH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OSTRICH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OSTRICHs tokenomics, kan du utforske OSTRICH tokenets livepris!

OSTRICH prisforutsigelse Vil du vite hvor OSTRICH kan være på vei? Vår OSTRICH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OSTRICH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!