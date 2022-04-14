SAVAGE (SAVG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SAVAGE (SAVG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SAVAGE (SAVG) Informasjon SAVAGE is the first carbon-neutral NFT platform made for filmmakers and photographers. By building on Polygon’s proof of stake protocol, we are paving the way for how NFT marketplaces should operate going forward. Affordable minting, generous creator payouts, and multiple environmental initiatives mean that you can upload content with peace of mind. Innovative features like “Team NFTs” and Rights Managed Contracts that are built directly into the metadata give visual artists an array of new tools to sell their masterpieces. Whether your content is in 8K, 4K, HD, RAW, or JPEG, SAVAGE has you covered. We also support file sizes of up to 2GB, far exceeding that of other current NFT marketplaces. While being especially catered to videographers and photographers, the SAVAGE platform has been designed to evolve over time to incorporate additional forms of content and be a home to artists of all kinds. Offisiell nettside: https://savage.app/ Kjøp SAVG nå!

SAVAGE (SAVG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SAVAGE (SAVG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.78K $ 18.78K $ 18.78K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 479.56M $ 479.56M $ 479.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.16K $ 39.16K $ 39.16K All-time high: $ 0.053969 $ 0.053969 $ 0.053969 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SAVAGE (SAVG) pris

SAVAGE (SAVG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SAVAGE (SAVG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAVG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAVG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAVGs tokenomics, kan du utforske SAVG tokenets livepris!

SAVG prisforutsigelse Vil du vite hvor SAVG kan være på vei? Vår SAVG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAVG tokenets prisforutsigelse nå!

