Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Informasjon This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well. Offisiell nettside: https://satushinukumutu.com/ Kjøp $NUKUMUTU nå!

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.95K $ 9.95K $ 9.95K Total forsyning: $ 719.08M $ 719.08M $ 719.08M Sirkulerende forsyning: $ 719.08M $ 719.08M $ 719.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.95K $ 9.95K $ 9.95K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) pris

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $NUKUMUTU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $NUKUMUTU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $NUKUMUTUs tokenomics, kan du utforske $NUKUMUTU tokenets livepris!

