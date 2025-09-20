Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +19.83% Prisendring (7D) +19.83%

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $NUKUMUTU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $NUKUMUTU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $NUKUMUTU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +19.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.33K$ 10.33K $ 10.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.33K$ 10.33K $ 10.33K Opplagsforsyning 719.08M 719.08M 719.08M Total forsyning 719,079,725.850808 719,079,725.850808 719,079,725.850808

Nåværende markedsverdi på Satushi Nukumutu er $ 10.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $NUKUMUTU er 719.08M, med en total tilgang på 719079725.850808. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.33K.