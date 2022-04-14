SatoshiSync (SSNC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SatoshiSync (SSNC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SatoshiSync (SSNC) Informasjon SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting. SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool. As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana. Offisiell nettside: https://satoshisync.com Teknisk dokument: https://satoshisync.com/lightpaper.pdf Kjøp SSNC nå!

SatoshiSync (SSNC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SatoshiSync (SSNC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.67K $ 26.67K $ 26.67K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 120.29M $ 120.29M $ 120.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 221.68K $ 221.68K $ 221.68K All-time high: $ 0.172905 $ 0.172905 $ 0.172905 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022168 $ 0.00022168 $ 0.00022168 Lær mer om SatoshiSync (SSNC) pris

SatoshiSync (SSNC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SatoshiSync (SSNC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SSNC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SSNC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SSNCs tokenomics, kan du utforske SSNC tokenets livepris!

SSNC prisforutsigelse Vil du vite hvor SSNC kan være på vei? Vår SSNC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SSNC tokenets prisforutsigelse nå!

