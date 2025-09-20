SatoshiSync (SSNC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.172905$ 0.172905 $ 0.172905 Laveste pris $ 0.00006013$ 0.00006013 $ 0.00006013 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.05% Prisendring (7D) -3.05%

SatoshiSync (SSNC) sanntidsprisen er $0.00022168. I løpet av de siste 24 timene har SSNC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SSNC er $ 0.172905, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006013.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SSNC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SatoshiSync (SSNC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.67K$ 26.67K $ 26.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 221.68K$ 221.68K $ 221.68K Opplagsforsyning 120.29M 120.29M 120.29M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SatoshiSync er $ 26.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SSNC er 120.29M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 221.68K.