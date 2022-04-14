Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Satoshi Stablecoin (SATUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Informasjon Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT.

This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin. Offisiell nettside: https://satoshiprotocol.org/ Teknisk dokument: https://docs.satoshiprotocol.org/

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Satoshi Stablecoin (SATUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 291.83M $ 291.83M $ 291.83M Total forsyning: $ 292.87M $ 292.87M $ 292.87M Sirkulerende forsyning: $ 292.87M $ 292.87M $ 292.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 291.83M $ 291.83M $ 291.83M All-time high: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 All-Time Low: $ 0.635574 $ 0.635574 $ 0.635574 Nåværende pris: $ 0.996462 $ 0.996462 $ 0.996462 Lær mer om Satoshi Stablecoin (SATUSD) pris

Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Satoshi Stablecoin (SATUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SATUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SATUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SATUSDs tokenomics, kan du utforske SATUSD tokenets livepris!

