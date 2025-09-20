Dagens Satoshi Stablecoin livepris er 0.996391 USD. Spor prisoppdateringer for SATUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SATUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Satoshi Stablecoin livepris er 0.996391 USD. Spor prisoppdateringer for SATUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SATUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SATUSD

SATUSD Prisinformasjon

SATUSD teknisk dokument

SATUSD Offisiell nettside

SATUSD tokenomics

SATUSD Prisprognose

Satoshi Stablecoin Logo

Satoshi Stablecoin Pris (SATUSD)

Ikke oppført

1 SATUSD til USD livepris:

$0.99644
$0.99644
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Satoshi Stablecoin (SATUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:01:03 (UTC+8)

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.996311
$ 0.996311
24 timer lav
$ 0.997504
$ 0.997504
24 timer høy

$ 0.996311
$ 0.996311

$ 0.997504
$ 0.997504

$ 1.68
$ 1.68

$ 0.635574
$ 0.635574

+0.00%

-0.00%

-0.24%

-0.24%

Satoshi Stablecoin (SATUSD) sanntidsprisen er $0.996391. I løpet av de siste 24 timene har SATUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.996311 og et toppnivå på $ 0.997504, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SATUSD er $ 1.68, mens den rekordlave prisen er $ 0.635574.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SATUSD endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Markedsinformasjon

$ 285.36M
$ 285.36M

--
--

$ 285.36M
$ 285.36M

286.39M
286.39M

286,393,542.9541716
286,393,542.9541716

Nåværende markedsverdi på Satoshi Stablecoin er $ 285.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SATUSD er 286.39M, med en total tilgang på 286393542.9541716. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 285.36M.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Satoshi Stablecoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Satoshi Stablecoin til USD ble $ -0.0006886058.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Satoshi Stablecoin til USD ble $ -0.0014257358.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Satoshi Stablecoin til USD ble $ -0.0028355245668409.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.00%
30 dager$ -0.0006886058-0.06%
60 dager$ -0.0014257358-0.14%
90 dager$ -0.0028355245668409-0.28%

Hva er Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT. This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Satoshi Stablecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Satoshi Stablecoin (SATUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Satoshi Stablecoin (SATUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Satoshi Stablecoin.

Sjekk Satoshi Stablecoinprisprognosen nå!

SATUSD til lokale valutaer

Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Satoshi Stablecoin (SATUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SATUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Hvor mye er Satoshi Stablecoin (SATUSD) verdt i dag?
Live SATUSD prisen i USD er 0.996391 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SATUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SATUSD til USD er $ 0.996391. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Satoshi Stablecoin?
Markedsverdien for SATUSD er $ 285.36M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SATUSD?
Den sirkulerende forsyningen av SATUSD er 286.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSATUSD ?
SATUSD oppnådde en ATH-pris på 1.68 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SATUSD?
SATUSD så en ATL-pris på 0.635574 USD.
Hva er handelsvolumet til SATUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SATUSD er -- USD.
Vil SATUSD gå høyere i år?
SATUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SATUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:01:03 (UTC+8)

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.