Satoshi Nakamoto (SATOSHI) tokenomics

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Informasjon This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto. Offisiell nettside: https://www.satoshitoken.org/ Teknisk dokument: https://medium.com/@satoshinakamoto_ethereum/the-satoshi-evolution-f6363e2a0754

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Tokenomics og prisanalyse Markedsverdi: $ 1.85M Total forsyning: $ 2.10M Sirkulerende forsyning: $ 2.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.85M All-time high: $ 3.94 All-Time Low: $ 0.181683 Nåværende pris: $ 0.879773

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Satoshi Nakamoto (SATOSHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SATOSHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SATOSHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SATOSHIs tokenomics, kan du utforske SATOSHI tokenets livepris!

