Dagens Satoshi Nakamoto livepris er 1.026 USD. Spor prisoppdateringer for SATOSHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SATOSHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 SATOSHI til USD livepris:

$1.026
$1.026
+2.70%1D
Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:09:31 (UTC+8)

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.991215
24 timer lav
$ 1.047
24 timer høy

$ 0.991215
$ 1.047
$ 3.94
$ 0.181683
+0.25%

+2.77%

-0.12%

-0.12%

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) sanntidsprisen er $1.026. I løpet av de siste 24 timene har SATOSHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.991215 og et toppnivå på $ 1.047, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SATOSHI er $ 3.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.181683.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SATOSHI endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, +2.77% over 24 timer og -0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Markedsinformasjon

$ 2.15M
--
$ 2.15M
2.10M
2,100,000.0
Nåværende markedsverdi på Satoshi Nakamoto er $ 2.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SATOSHI er 2.10M, med en total tilgang på 2100000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.15M.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Satoshi Nakamoto til USD ble $ +0.02765446.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Satoshi Nakamoto til USD ble $ -0.1505500074.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Satoshi Nakamoto til USD ble $ -0.0784621188.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Satoshi Nakamoto til USD ble $ +0.2864961590237762.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.02765446+2.77%
30 dager$ -0.1505500074-14.67%
60 dager$ -0.0784621188-7.64%
90 dager$ +0.2864961590237762+38.74%

Hva er Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Satoshi Nakamoto Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Satoshi Nakamoto (SATOSHI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Satoshi Nakamoto (SATOSHI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Satoshi Nakamoto.

Sjekk Satoshi Nakamotoprisprognosen nå!

SATOSHI til lokale valutaer

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Satoshi Nakamoto (SATOSHI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SATOSHI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

Hvor mye er Satoshi Nakamoto (SATOSHI) verdt i dag?
Live SATOSHI prisen i USD er 1.026 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SATOSHI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SATOSHI til USD er $ 1.026. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Satoshi Nakamoto?
Markedsverdien for SATOSHI er $ 2.15M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SATOSHI?
Den sirkulerende forsyningen av SATOSHI er 2.10M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSATOSHI ?
SATOSHI oppnådde en ATH-pris på 3.94 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SATOSHI?
SATOSHI så en ATL-pris på 0.181683 USD.
Hva er handelsvolumet til SATOSHI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SATOSHI er -- USD.
Vil SATOSHI gå høyere i år?
SATOSHI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SATOSHI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

