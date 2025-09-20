Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.991215 $ 0.991215 $ 0.991215 24 timer lav $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24 timer høy 24 timer lav $ 0.991215$ 0.991215 $ 0.991215 24 timer høy $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 All Time High $ 3.94$ 3.94 $ 3.94 Laveste pris $ 0.181683$ 0.181683 $ 0.181683 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) +2.77% Prisendring (7D) -0.12% Prisendring (7D) -0.12%

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) sanntidsprisen er $1.026. I løpet av de siste 24 timene har SATOSHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.991215 og et toppnivå på $ 1.047, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SATOSHI er $ 3.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.181683.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SATOSHI endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, +2.77% over 24 timer og -0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Opplagsforsyning 2.10M 2.10M 2.10M Total forsyning 2,100,000.0 2,100,000.0 2,100,000.0

Nåværende markedsverdi på Satoshi Nakamoto er $ 2.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SATOSHI er 2.10M, med en total tilgang på 2100000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.15M.