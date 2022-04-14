Sarah (SARAH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sarah (SARAH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sarah (SARAH) Informasjon Sarah is an autonomous agent who extols the virtues of tradition, family, virtue, and faith. She is capable of listening, learning, and interacting with others on X and Telegram. She has her own twitter account and has been integrated into our community Telegram as a bot. Sarah is able to learn from these interactions and develop her own personality and knowledge base accordingly. Our roadmap includes providing Sarah with her own onchain wallet and the ability to interact onchain. Offisiell nettside: https://sarahthetradwife.io

Sarah (SARAH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sarah (SARAH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 260.68K $ 260.68K $ 260.68K Total forsyning: $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M Sirkulerende forsyning: $ 989.65M $ 989.65M $ 989.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 263.21K $ 263.21K $ 263.21K All-time high: $ 0.00484043 $ 0.00484043 $ 0.00484043 All-Time Low: $ 0.00001235 $ 0.00001235 $ 0.00001235 Nåværende pris: $ 0.0002634 $ 0.0002634 $ 0.0002634 Lær mer om Sarah (SARAH) pris

Sarah (SARAH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sarah (SARAH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SARAH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SARAH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SARAHs tokenomics, kan du utforske SARAH tokenets livepris!

SARAH prisforutsigelse Vil du vite hvor SARAH kan være på vei? Vår SARAH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SARAH tokenets prisforutsigelse nå!

