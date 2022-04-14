Santawifhat (SANTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Santawifhat (SANTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Santawifhat (SANTA) Informasjon This a 100% community driven Christmas token which aims to embrace the holiday period which is cherished by billions around the world every year. We predate pumpdotfun and have grown 100% organically over the last six months. Our project is constantly evolving as the holiday period begins, and we hope more of the crypto community join as the festivities begin. Our Telegram is constantly active and shows the true spirit of our community. Offisiell nettside: https://santawifhat.lol/ Kjøp SANTA nå!

Santawifhat (SANTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Santawifhat (SANTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 159.12K $ 159.12K $ 159.12K Total forsyning: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M Sirkulerende forsyning: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 159.12K $ 159.12K $ 159.12K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015937 $ 0.00015937 $ 0.00015937 Lær mer om Santawifhat (SANTA) pris

Santawifhat (SANTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Santawifhat (SANTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SANTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SANTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SANTAs tokenomics, kan du utforske SANTA tokenets livepris!

