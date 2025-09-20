Santawifhat (SANTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00013577 24 timer høy $ 0.00015763 All Time High $ 0.00060389 Laveste pris $ 0.00002453 Prisendring (1H) -0.47% Prisendring (1D) +0.98% Prisendring (7D) +10.01%

Santawifhat (SANTA) sanntidsprisen er $0.00015675. I løpet av de siste 24 timene har SANTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00013577 og et toppnivå på $ 0.00015763, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SANTA er $ 0.00060389, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002453.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SANTA endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, +0.98% over 24 timer og +10.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Santawifhat (SANTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 156.52K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 156.52K Opplagsforsyning 998.43M Total forsyning 998,430,548.7388117

Nåværende markedsverdi på Santawifhat er $ 156.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SANTA er 998.43M, med en total tilgang på 998430548.7388117. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 156.52K.