Dagens SantaSol livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SantaSol Pris (SSOL)

1 SSOL til USD livepris:

--
----
0.00%1D
SantaSol (SSOL) Live prisdiagram
SantaSol (SSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00309722
$ 0.00309722$ 0.00309722

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.58%

-4.58%

SantaSol (SSOL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SSOL er $ 0.00309722, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SSOL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SantaSol (SSOL) Markedsinformasjon

$ 10.01K
$ 10.01K$ 10.01K

--
----

$ 10.01K
$ 10.01K$ 10.01K

999.21M
999.21M 999.21M

999,208,851.950016
999,208,851.950016 999,208,851.950016

Nåværende markedsverdi på SantaSol er $ 10.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SSOL er 999.21M, med en total tilgang på 999208851.950016. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.01K.

SantaSol (SSOL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SantaSol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SantaSol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SantaSol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SantaSol til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+54.32%
60 dager$ 0+63.01%
90 dager$ 0--

Hva er SantaSol (SSOL)

SantaSol ($SSOL) is a festive, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to spread holiday cheer while providing real utility and long-term value for its holders. SantaSol combines the excitement of the Christmas season with innovative blockchain technology to create an engaging, deflationary token with multiple use cases. Purpose and Function: Community Rewards: A portion of every transaction funds community giveaways, staking rewards, and holiday events like Christmas raffles and lotteries. Charity Contributions: Holders vote on charitable initiatives, ensuring transparency and impact. Deflationary Mechanics: Regular token burns via "Santa Burns" events reduce supply, increasing scarcity over time. Utility: Staking Rewards: Holders can stake $SSOL tokens to earn passive rewards, encouraging long-term participation and reducing circulating supply. Holiday Lotteries: Participate in raffles and jackpots funded by transaction taxes, with special prizes on Christmas Day. Liquidity Growth: Transaction taxes also contribute to growing the liquidity pool, ensuring token price stability. SantaSol is more than a token—it’s a movement to create joy, foster community, and innovate within the blockchain space. With transparent governance, deflationary incentives, and community-focused goals, SantaSol delivers a festive yet sustainable crypto experience.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SantaSol (SSOL) Ressurs

Offisiell nettside

SantaSol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SantaSol (SSOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SantaSol (SSOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SantaSol.

Sjekk SantaSolprisprognosen nå!

SSOL til lokale valutaer

SantaSol (SSOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SantaSol (SSOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SSOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SantaSol (SSOL)

Hvor mye er SantaSol (SSOL) verdt i dag?
Live SSOL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SSOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SSOL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SantaSol?
Markedsverdien for SSOL er $ 10.01K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SSOL?
Den sirkulerende forsyningen av SSOL er 999.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSSOL ?
SSOL oppnådde en ATH-pris på 0.00309722 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SSOL?
SSOL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SSOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SSOL er -- USD.
Vil SSOL gå høyere i år?
SSOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SSOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.