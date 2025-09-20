SantaSol (SSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00309722 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.58%

SantaSol (SSOL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SSOL er $ 0.00309722, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SSOL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SantaSol (SSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.01K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.01K Opplagsforsyning 999.21M Total forsyning 999,208,851.950016

Nåværende markedsverdi på SantaSol er $ 10.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SSOL er 999.21M, med en total tilgang på 999208851.950016. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.01K.