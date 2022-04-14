Santa Pepe (SANTAPEPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Santa Pepe (SANTAPEPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Santa Pepe (SANTAPEPE) Informasjon Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸 Offisiell nettside: https://santapepe.com/ Kjøp SANTAPEPE nå!

Santa Pepe (SANTAPEPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Santa Pepe (SANTAPEPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.16K $ 38.16K $ 38.16K Total forsyning: $ 989.48M $ 989.48M $ 989.48M Sirkulerende forsyning: $ 989.48M $ 989.48M $ 989.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.16K $ 38.16K $ 38.16K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Santa Pepe (SANTAPEPE) pris

Santa Pepe (SANTAPEPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Santa Pepe (SANTAPEPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SANTAPEPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SANTAPEPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SANTAPEPEs tokenomics, kan du utforske SANTAPEPE tokenets livepris!

