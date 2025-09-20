Dagens Santa Pepe livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SANTAPEPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SANTAPEPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Santa Pepe livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SANTAPEPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SANTAPEPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SANTAPEPE

SANTAPEPE Prisinformasjon

SANTAPEPE Offisiell nettside

SANTAPEPE tokenomics

SANTAPEPE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Santa Pepe Logo

Santa Pepe Pris (SANTAPEPE)

Ikke oppført

1 SANTAPEPE til USD livepris:

--
----
+5.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Santa Pepe (SANTAPEPE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:18:29 (UTC+8)

Santa Pepe (SANTAPEPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.03%

+5.39%

+11.70%

+11.70%

Santa Pepe (SANTAPEPE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SANTAPEPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SANTAPEPE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SANTAPEPE endret seg med +2.03% i løpet av den siste timen, +5.39% over 24 timer og +11.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Santa Pepe (SANTAPEPE) Markedsinformasjon

$ 43.40K
$ 43.40K$ 43.40K

--
----

$ 43.40K
$ 43.40K$ 43.40K

989.48M
989.48M 989.48M

989,479,463.5293851
989,479,463.5293851 989,479,463.5293851

Nåværende markedsverdi på Santa Pepe er $ 43.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SANTAPEPE er 989.48M, med en total tilgang på 989479463.5293851. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.40K.

Santa Pepe (SANTAPEPE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Santa Pepe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Santa Pepe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Santa Pepe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Santa Pepe til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+5.39%
30 dager$ 0+358.68%
60 dager$ 0+430.01%
90 dager$ 0--

Hva er Santa Pepe (SANTAPEPE)

Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Santa Pepe (SANTAPEPE) Ressurs

Offisiell nettside

Santa Pepe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Santa Pepe (SANTAPEPE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Santa Pepe (SANTAPEPE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Santa Pepe.

Sjekk Santa Pepeprisprognosen nå!

SANTAPEPE til lokale valutaer

Santa Pepe (SANTAPEPE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Santa Pepe (SANTAPEPE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SANTAPEPE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Santa Pepe (SANTAPEPE)

Hvor mye er Santa Pepe (SANTAPEPE) verdt i dag?
Live SANTAPEPE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SANTAPEPE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SANTAPEPE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Santa Pepe?
Markedsverdien for SANTAPEPE er $ 43.40K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SANTAPEPE?
Den sirkulerende forsyningen av SANTAPEPE er 989.48M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSANTAPEPE ?
SANTAPEPE oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SANTAPEPE?
SANTAPEPE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SANTAPEPE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SANTAPEPE er -- USD.
Vil SANTAPEPE gå høyere i år?
SANTAPEPE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SANTAPEPE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:18:29 (UTC+8)

Santa Pepe (SANTAPEPE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.