SANTA HAT (SANTAHAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SANTA HAT (SANTAHAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SANTA HAT (SANTAHAT) Informasjon SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players. With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it’s a celebration of the game’s enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape’s festive spirit. Offisiell nettside: https://santahatonsol.xyz/ Kjøp SANTAHAT nå!

SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SANTA HAT (SANTAHAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 275.09K $ 275.09K $ 275.09K Total forsyning: $ 997.53M $ 997.53M $ 997.53M Sirkulerende forsyning: $ 997.53M $ 997.53M $ 997.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 275.09K $ 275.09K $ 275.09K All-time high: $ 0.01402674 $ 0.01402674 $ 0.01402674 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00027577 $ 0.00027577 $ 0.00027577 Lær mer om SANTA HAT (SANTAHAT) pris

SANTA HAT (SANTAHAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SANTA HAT (SANTAHAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SANTAHAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SANTAHAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SANTAHATs tokenomics, kan du utforske SANTAHAT tokenets livepris!

SANTAHAT prisforutsigelse Vil du vite hvor SANTAHAT kan være på vei? Vår SANTAHAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SANTAHAT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!