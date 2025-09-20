SANTA HAT (SANTAHAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01402674$ 0.01402674 $ 0.01402674 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.95% Prisendring (1D) -0.21% Prisendring (7D) -21.64% Prisendring (7D) -21.64%

SANTA HAT (SANTAHAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SANTAHAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SANTAHAT er $ 0.01402674, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SANTAHAT endret seg med +0.95% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -21.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SANTA HAT (SANTAHAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 295.98K$ 295.98K $ 295.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 295.98K$ 295.98K $ 295.98K Opplagsforsyning 997.53M 997.53M 997.53M Total forsyning 997,527,569.31111 997,527,569.31111 997,527,569.31111

Nåværende markedsverdi på SANTA HAT er $ 295.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SANTAHAT er 997.53M, med en total tilgang på 997527569.31111. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 295.98K.