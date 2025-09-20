Santa Coin (SANTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) +7.38%

Santa Coin (SANTA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SANTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SANTA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SANTA endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og +7.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Santa Coin (SANTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 244.36K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 244.36K Opplagsforsyning 220.31T Total forsyning 220,310,523,936,299.0

Nåværende markedsverdi på Santa Coin er $ 244.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SANTA er 220.31T, med en total tilgang på 220310523936299.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 244.36K.