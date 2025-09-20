Santa Coin Pris (SANTA)
Santa Coin (SANTA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SANTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SANTA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SANTA endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og +7.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Santa Coin er $ 244.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SANTA er 220.31T, med en total tilgang på 220310523936299.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 244.36K.
I løpet av i dag er prisendringen på Santa Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Santa Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Santa Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Santa Coin til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.05%
|30 dager
|$ 0
|+5.89%
|60 dager
|$ 0
|+19.39%
|90 dager
|$ 0
|--
What is the project about? Santa Coin is a philanthropic cryptocurrency that promotes the festive spirit of Christmas all year round, providing AI-powered tools to its community, supporting charitable causes, and fostering sustainable practices. What makes your project unique? Santa Coin stands out by uniquely merging the spirit of giving and the power of AI technology in the cryptocurrency space; it's a memecoin designed not just for transactions, but to provide value through AI-driven tools, while promoting a culture of philanthropy and sustainability, celebrating the joy of Christmas all year round. History of your project. Santa Coin was founded in October 2021 as an holiday memecoin originally exciting users with its P2E racing game but now evolving into a giant memecoin using a set of AI tools to excite users again. What’s next for your project? The team will focus on the development of SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis. This tool is anticipated to provide users with unique, AI-generated content, enhancing the overall user experience. What can your token be used for? Holding Santa Coin gives users access to an array of AI-powered tools, including SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis, and an AI image generator. These tools can be used by businesses, content creators, developers, and individual users alike. By owning Santa Coin, holders indirectly support charitable causes and environmental initiatives, as a portion of the project's tokenomics is allocated to these endeavors.
