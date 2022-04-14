SANTA by Virtuals (SANTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SANTA by Virtuals (SANTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SANTA by Virtuals (SANTA) Informasjon Agentic on-chain NGO for public goods,Standardization: Modularizes diverse APIs into easily deployable plugins, connecting agents to Web2 services like Gmail and Telegram and Web3 protocols like DeFi trading and blockchain explorers. Dynamic Learning: Teaches agents to adapt to new services via example-driven configurations, minimizing hardcoding. Optimized Interactions: Enhances reliability and scalability by fine-tuning APIs for seamless agent use. Offisiell nettside: https://santagent.xyz/

SANTA by Virtuals (SANTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SANTA by Virtuals (SANTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M All-time high: $ 0.00751454 $ 0.00751454 $ 0.00751454 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00277093 $ 0.00277093 $ 0.00277093 Lær mer om SANTA by Virtuals (SANTA) pris

SANTA by Virtuals (SANTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SANTA by Virtuals (SANTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SANTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SANTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SANTAs tokenomics, kan du utforske SANTA tokenets livepris!

