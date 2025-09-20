SANTA by Virtuals (SANTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00264402 $ 0.00264402 $ 0.00264402 24 timer lav $ 0.00305461 $ 0.00305461 $ 0.00305461 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00264402$ 0.00264402 $ 0.00264402 24 timer høy $ 0.00305461$ 0.00305461 $ 0.00305461 All Time High $ 0.00751454$ 0.00751454 $ 0.00751454 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -2.09% Prisendring (1D) +8.98% Prisendring (7D) +30.31% Prisendring (7D) +30.31%

SANTA by Virtuals (SANTA) sanntidsprisen er $0.00298676. I løpet av de siste 24 timene har SANTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00264402 og et toppnivå på $ 0.00305461, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SANTA er $ 0.00751454, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SANTA endret seg med -2.09% i løpet av den siste timen, +8.98% over 24 timer og +30.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SANTA by Virtuals (SANTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SANTA by Virtuals er $ 2.99M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SANTA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.99M.