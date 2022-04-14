Sanji (SANJI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sanji (SANJI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sanji (SANJI) Informasjon Sanji is a meme token on Ethereum. Sanji is the mascot of ChatGPT and was shown to the world on the livestream launch of GPT-4o. Sanji is a community that wants to spread the joy of the dog and GPT-4o. The project aims to build a community and bring people together around Sanji. The goal of the community is to make Sanji one of the most recognized dogs in crypto and to support ChatGPT with Sanji the dog Offisiell nettside: https://sanjioneth.fun/ Kjøp SANJI nå!

Sanji (SANJI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sanji (SANJI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.36K $ 20.36K $ 20.36K Total forsyning: $ 936.48M $ 936.48M $ 936.48M Sirkulerende forsyning: $ 936.48M $ 936.48M $ 936.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.36K $ 20.36K $ 20.36K All-time high: $ 0.00070439 $ 0.00070439 $ 0.00070439 All-Time Low: $ 0.00000531 $ 0.00000531 $ 0.00000531 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Sanji (SANJI) pris

Sanji (SANJI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sanji (SANJI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SANJI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SANJI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SANJIs tokenomics, kan du utforske SANJI tokenets livepris!

SANJI prisforutsigelse Vil du vite hvor SANJI kan være på vei? Vår SANJI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SANJI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!