Sanji (SANJI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -0.63% Prisendring (7D) -10.19%

Sanji (SANJI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SANJI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SANJI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SANJI endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og -10.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sanji (SANJI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.35K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.35K Opplagsforsyning 936.48M Total forsyning 936,476,407.7544787

Nåværende markedsverdi på Sanji er $ 23.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SANJI er 936.48M, med en total tilgang på 936476407.7544787. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.35K.