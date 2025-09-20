Sanin Inu (SANI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -0.97% Prisendring (7D) -6.72%

Sanin Inu (SANI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 384.70K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 384.70K Opplagsforsyning 883.24B Total forsyning 883,242,130,296.9116

