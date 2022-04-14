Sandwich Cat (SACA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sandwich Cat (SACA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sandwich Cat (SACA) Informasjon Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich. Offisiell nettside: https://www.sacaonbase.com/ Kjøp SACA nå!

Sandwich Cat (SACA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sandwich Cat (SACA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 74.31K $ 74.31K $ 74.31K Total forsyning: $ 968.31M $ 968.31M $ 968.31M Sirkulerende forsyning: $ 968.31M $ 968.31M $ 968.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 74.31K $ 74.31K $ 74.31K All-time high: $ 0.00180166 $ 0.00180166 $ 0.00180166 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Sandwich Cat (SACA) pris

Sandwich Cat (SACA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sandwich Cat (SACA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SACA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SACA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SACAs tokenomics, kan du utforske SACA tokenets livepris!

