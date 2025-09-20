Sandwich Cat (SACA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00180166$ 0.00180166 $ 0.00180166 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -2.74% Prisendring (7D) -10.11% Prisendring (7D) -10.11%

Sandwich Cat (SACA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SACA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SACA er $ 0.00180166, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SACA endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.74% over 24 timer og -10.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sandwich Cat (SACA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 82.38K$ 82.38K $ 82.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 82.38K$ 82.38K $ 82.38K Opplagsforsyning 968.31M 968.31M 968.31M Total forsyning 968,307,223.482974 968,307,223.482974 968,307,223.482974

Nåværende markedsverdi på Sandwich Cat er $ 82.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SACA er 968.31M, med en total tilgang på 968307223.482974. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.38K.