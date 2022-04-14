Sanctum Infinity (INF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sanctum Infinity (INF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sanctum Infinity (INF) Informasjon Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc. Offisiell nettside: https://sanctum.so Teknisk dokument: https://blog.sanctum.so/docs Kjøp INF nå!

Sanctum Infinity (INF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sanctum Infinity (INF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 66.78M $ 66.78M $ 66.78M Total forsyning: $ 668.26K $ 668.26K $ 668.26K Sirkulerende forsyning: $ 218.18K $ 218.18K $ 218.18K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 204.55M $ 204.55M $ 204.55M All-time high: $ 363.89 $ 363.89 $ 363.89 All-Time Low: $ 8.97 $ 8.97 $ 8.97 Nåværende pris: $ 306.1 $ 306.1 $ 306.1 Lær mer om Sanctum Infinity (INF) pris

Sanctum Infinity (INF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sanctum Infinity (INF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INFs tokenomics, kan du utforske INF tokenets livepris!

INF prisforutsigelse Vil du vite hvor INF kan være på vei? Vår INF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INF tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!