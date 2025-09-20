Sanctum Infinity (INF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 321.27 $ 321.27 $ 321.27 24 timer lav $ 336.84 $ 336.84 $ 336.84 24 timer høy 24 timer lav $ 321.27$ 321.27 $ 321.27 24 timer høy $ 336.84$ 336.84 $ 336.84 All Time High $ 363.89$ 363.89 $ 363.89 Laveste pris $ 8.97$ 8.97 $ 8.97 Prisendring (1H) -0.75% Prisendring (1D) -3.72% Prisendring (7D) -1.72% Prisendring (7D) -1.72%

Sanctum Infinity (INF) sanntidsprisen er $323.55. I løpet av de siste 24 timene har INF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 321.27 og et toppnivå på $ 336.84, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INF er $ 363.89, mens den rekordlave prisen er $ 8.97.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INF endret seg med -0.75% i løpet av den siste timen, -3.72% over 24 timer og -1.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sanctum Infinity (INF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 70.63M$ 70.63M $ 70.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 216.33M$ 216.33M $ 216.33M Opplagsforsyning 218.18K 218.18K 218.18K Total forsyning 668,264.0 668,264.0 668,264.0

Nåværende markedsverdi på Sanctum Infinity er $ 70.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INF er 218.18K, med en total tilgang på 668264.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 216.33M.