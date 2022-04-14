SamurAI (SAMURAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SamurAI (SAMURAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SamurAI (SAMURAI) Informasjon SamurAI aims to democratize access of institutional-grade quantitative trading tools to retail traders. SamurAI offers decentralized, AI-driven trading tools that utilize the same data sources and analytical techniques as leading financial institutions. Their platform provides users with a comprehensive terminal for research, analysis, and trading, integrating public and private data, sentiment analysis, and community engagement. This empowers crypto enthusiasts and traders to make informed decisions and gain a competitive edge in volatile markets. Offisiell nettside: https://www.samuraiterminal.io/

SamurAI (SAMURAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SamurAI (SAMURAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 178.30K Total forsyning: $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 178.30K All-time high: $ 0.00380271 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.0001783

SamurAI (SAMURAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SamurAI (SAMURAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAMURAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAMURAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAMURAIs tokenomics, kan du utforske SAMURAI tokenets livepris!

