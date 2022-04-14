Samurai Starter (SAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Samurai Starter (SAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Samurai Starter (SAM) Informasjon Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes. Offisiell nettside: https://www.samuraistarter.com/ Kjøp SAM nå!

Samurai Starter (SAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Samurai Starter (SAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 191.01K $ 191.01K $ 191.01K Total forsyning: $ 130.00M $ 130.00M $ 130.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.83M $ 100.83M $ 100.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 246.27K $ 246.27K $ 246.27K All-time high: $ 0.053232 $ 0.053232 $ 0.053232 All-Time Low: $ 0.00152788 $ 0.00152788 $ 0.00152788 Nåværende pris: $ 0.00189071 $ 0.00189071 $ 0.00189071 Lær mer om Samurai Starter (SAM) pris

Samurai Starter (SAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Samurai Starter (SAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAMs tokenomics, kan du utforske SAM tokenets livepris!

SAM prisforutsigelse Vil du vite hvor SAM kan være på vei? Vår SAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!