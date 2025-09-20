Dagens Samurai Starter livepris er 0.0019404 USD. Spor prisoppdateringer for SAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Samurai Starter livepris er 0.0019404 USD. Spor prisoppdateringer for SAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 SAM til USD livepris:

$0.0019404
-2.80%1D
USD
Samurai Starter (SAM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:46:38 (UTC+8)

Samurai Starter (SAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00192546
24 timer lav
$ 0.0020352
24 timer høy

$ 0.00192546
$ 0.0020352
$ 0.053232
$ 0.00152788
-0.11%

-2.89%

-6.45%

-6.45%

Samurai Starter (SAM) sanntidsprisen er $0.0019404. I løpet av de siste 24 timene har SAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00192546 og et toppnivå på $ 0.0020352, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAM er $ 0.053232, mens den rekordlave prisen er $ 0.00152788.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAM endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.89% over 24 timer og -6.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Samurai Starter (SAM) Markedsinformasjon

$ 195.09K
--
$ 252.25K
100.54M
130,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Samurai Starter er $ 195.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAM er 100.54M, med en total tilgang på 130000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 252.25K.

Samurai Starter (SAM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Samurai Starter til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Samurai Starter til USD ble $ -0.0001347431.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Samurai Starter til USD ble $ -0.0002503449.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Samurai Starter til USD ble $ +0.0003102487105490472.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.89%
30 dager$ -0.0001347431-6.94%
60 dager$ -0.0002503449-12.90%
90 dager$ +0.0003102487105490472+19.03%

Hva er Samurai Starter (SAM)

Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Samurai Starter (SAM) Ressurs

Offisiell nettside

Samurai Starter Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Samurai Starter (SAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Samurai Starter (SAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Samurai Starter.

Sjekk Samurai Starterprisprognosen nå!

SAM til lokale valutaer

Samurai Starter (SAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Samurai Starter (SAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Samurai Starter (SAM)

Hvor mye er Samurai Starter (SAM) verdt i dag?
Live SAM prisen i USD er 0.0019404 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SAM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SAM til USD er $ 0.0019404. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Samurai Starter?
Markedsverdien for SAM er $ 195.09K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SAM?
Den sirkulerende forsyningen av SAM er 100.54M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSAM ?
SAM oppnådde en ATH-pris på 0.053232 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SAM?
SAM så en ATL-pris på 0.00152788 USD.
Hva er handelsvolumet til SAM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SAM er -- USD.
Vil SAM gå høyere i år?
SAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SAM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:46:38 (UTC+8)

