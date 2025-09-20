Samurai Starter (SAM) Prisinformasjon (USD)

Samurai Starter (SAM) sanntidsprisen er $0.0019404. I løpet av de siste 24 timene har SAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00192546 og et toppnivå på $ 0.0020352, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAM er $ 0.053232, mens den rekordlave prisen er $ 0.00152788.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAM endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.89% over 24 timer og -6.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Samurai Starter (SAM) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Samurai Starter er $ 195.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAM er 100.54M, med en total tilgang på 130000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 252.25K.