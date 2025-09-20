Dagens Samurai Cat livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for YUKI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YUKI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Samurai Cat livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for YUKI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YUKI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om YUKI

YUKI Prisinformasjon

YUKI Offisiell nettside

YUKI tokenomics

YUKI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Samurai Cat Logo

Samurai Cat Pris (YUKI)

Ikke oppført

1 YUKI til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Samurai Cat (YUKI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:52:49 (UTC+8)

Samurai Cat (YUKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.31%

-3.31%

Samurai Cat (YUKI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har YUKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YUKI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YUKI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Samurai Cat (YUKI) Markedsinformasjon

$ 19.19K
$ 19.19K$ 19.19K

--
----

$ 19.19K
$ 19.19K$ 19.19K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Samurai Cat er $ 19.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUKI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.19K.

Samurai Cat (YUKI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Samurai Cat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Samurai Cat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Samurai Cat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Samurai Cat til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+25.92%
60 dager$ 0+4.41%
90 dager$ 0--

Hva er Samurai Cat (YUKI)

It’s a samurai, it’s a cat, it’s a samurai cat. Swords up!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Samurai Cat (YUKI) Ressurs

Offisiell nettside

Samurai Cat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Samurai Cat (YUKI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Samurai Cat (YUKI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Samurai Cat.

Sjekk Samurai Catprisprognosen nå!

YUKI til lokale valutaer

Samurai Cat (YUKI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Samurai Cat (YUKI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YUKI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Samurai Cat (YUKI)

Hvor mye er Samurai Cat (YUKI) verdt i dag?
Live YUKI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YUKI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YUKI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Samurai Cat?
Markedsverdien for YUKI er $ 19.19K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YUKI?
Den sirkulerende forsyningen av YUKI er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYUKI ?
YUKI oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YUKI?
YUKI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til YUKI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YUKI er -- USD.
Vil YUKI gå høyere i år?
YUKI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YUKI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:52:49 (UTC+8)

Samurai Cat (YUKI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.