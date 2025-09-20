SamurAI (SAMURAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00380271$ 0.00380271 $ 0.00380271 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) -6.72% Prisendring (7D) -6.72%

SamurAI (SAMURAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SAMURAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAMURAI er $ 0.00380271, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAMURAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -6.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SamurAI (SAMURAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 178.30K$ 178.30K $ 178.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 178.30K$ 178.30K $ 178.30K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,993,237.599247 999,993,237.599247 999,993,237.599247

Nåværende markedsverdi på SamurAI er $ 178.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAMURAI er 999.99M, med en total tilgang på 999993237.599247. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 178.30K.