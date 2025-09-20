Dagens Samsunspor Fan Token livepris er 0.255685 USD. Spor prisoppdateringer for SAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Samsunspor Fan Token livepris er 0.255685 USD. Spor prisoppdateringer for SAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Samsunspor Fan Token Pris (SAM)

1 SAM til USD livepris:

$0.255685
$0.255685
-0.90%1D
Samsunspor Fan Token (SAM) Live prisdiagram
Samsunspor Fan Token (SAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.98%

-2.16%

-2.16%

Samsunspor Fan Token (SAM) sanntidsprisen er $0.255685. I løpet av de siste 24 timene har SAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.255171 og et toppnivå på $ 0.259364, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAM er $ 19.44, mens den rekordlave prisen er $ 0.235702.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.98% over 24 timer og -2.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Samsunspor Fan Token (SAM) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Samsunspor Fan Token er $ 523.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAM er 2.05M, med en total tilgang på 5500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.41M.

Samsunspor Fan Token (SAM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Samsunspor Fan Token til USD ble $ -0.0025391603510201.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Samsunspor Fan Token til USD ble $ -0.0579671901.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Samsunspor Fan Token til USD ble $ -0.0668537779.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Samsunspor Fan Token til USD ble $ -0.0739797023337754.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0025391603510201-0.98%
30 dager$ -0.0579671901-22.67%
60 dager$ -0.0668537779-26.14%
90 dager$ -0.0739797023337754-22.44%

Hva er Samsunspor Fan Token (SAM)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Samsunspor Fan Token (SAM) Ressurs

Samsunspor Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Samsunspor Fan Token (SAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Samsunspor Fan Token (SAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Samsunspor Fan Token.

Sjekk Samsunspor Fan Tokenprisprognosen nå!

SAM til lokale valutaer

Samsunspor Fan Token (SAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Samsunspor Fan Token (SAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Samsunspor Fan Token (SAM)

Hvor mye er Samsunspor Fan Token (SAM) verdt i dag?
Live SAM prisen i USD er 0.255685 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SAM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SAM til USD er $ 0.255685. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Samsunspor Fan Token?
Markedsverdien for SAM er $ 523.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SAM?
Den sirkulerende forsyningen av SAM er 2.05M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSAM ?
SAM oppnådde en ATH-pris på 19.44 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SAM?
SAM så en ATL-pris på 0.235702 USD.
Hva er handelsvolumet til SAM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SAM er -- USD.
Vil SAM gå høyere i år?
SAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SAM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Samsunspor Fan Token (SAM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

