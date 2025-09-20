Samsunspor Fan Token (SAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.255171 $ 0.255171 $ 0.255171 24 timer lav $ 0.259364 $ 0.259364 $ 0.259364 24 timer høy 24 timer lav $ 0.255171$ 0.255171 $ 0.255171 24 timer høy $ 0.259364$ 0.259364 $ 0.259364 All Time High $ 19.44$ 19.44 $ 19.44 Laveste pris $ 0.235702$ 0.235702 $ 0.235702 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.98% Prisendring (7D) -2.16% Prisendring (7D) -2.16%

Samsunspor Fan Token (SAM) sanntidsprisen er $0.255685. I løpet av de siste 24 timene har SAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.255171 og et toppnivå på $ 0.259364, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAM er $ 19.44, mens den rekordlave prisen er $ 0.235702.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.98% over 24 timer og -2.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Samsunspor Fan Token (SAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 523.12K$ 523.12K $ 523.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Opplagsforsyning 2.05M 2.05M 2.05M Total forsyning 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

Nåværende markedsverdi på Samsunspor Fan Token er $ 523.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAM er 2.05M, med en total tilgang på 5500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.41M.