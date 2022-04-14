SAM (SAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SAM (SAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SAM (SAM) Informasjon $SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais Offisiell nettside: https://lastsamorais.com/ Teknisk dokument: https://medium.com/@thelastsamorais/the-rise-of-sam-defender-of-oraichain-70c2ab336fff

SAM (SAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SAM (SAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.93K $ 37.93K $ 37.93K Total forsyning: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Sirkulerende forsyning: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.93K $ 37.93K $ 37.93K All-time high: $ 0.00418815 $ 0.00418815 $ 0.00418815 All-Time Low: $ 0.00174312 $ 0.00174312 $ 0.00174312 Nåværende pris: $ 0.00189637 $ 0.00189637 $ 0.00189637 Lær mer om SAM (SAM) pris

SAM (SAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SAM (SAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAMs tokenomics, kan du utforske SAM tokenets livepris!

SAM prisforutsigelse Vil du vite hvor SAM kan være på vei? Vår SAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAM tokenets prisforutsigelse nå!

