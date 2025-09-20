Dagens SAM livepris er 0.00213763 USD. Spor prisoppdateringer for SAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SAM livepris er 0.00213763 USD. Spor prisoppdateringer for SAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00213763
$0.00213763$0.00213763
0.00%1D
SAM (SAM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:00:30 (UTC+8)

SAM (SAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00418815
$ 0.00418815$ 0.00418815

$ 0.00192652
$ 0.00192652$ 0.00192652

-3.35%

-3.35%

SAM (SAM) sanntidsprisen er $0.00213763. I løpet av de siste 24 timene har SAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAM er $ 0.00418815, mens den rekordlave prisen er $ 0.00192652.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SAM (SAM) Markedsinformasjon

$ 42.75K
$ 42.75K$ 42.75K

$ 42.75K
$ 42.75K$ 42.75K

20.00M
20.00M 20.00M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SAM er $ 42.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAM er 20.00M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.75K.

SAM (SAM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SAM til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SAM til USD ble $ -0.0004998924.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SAM til USD ble $ -0.0005248976.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SAM til USD ble $ +0.0001752687245882834.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0004998924-23.38%
60 dager$ -0.0005248976-24.55%
90 dager$ +0.0001752687245882834+8.93%

Hva er SAM (SAM)

$SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

SAM (SAM) Ressurs

Offisiell nettside

SAM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SAM (SAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SAM (SAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SAM.

Sjekk SAMprisprognosen nå!

SAM til lokale valutaer

SAM (SAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SAM (SAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SAM (SAM)

Hvor mye er SAM (SAM) verdt i dag?
Live SAM prisen i USD er 0.00213763 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SAM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SAM til USD er $ 0.00213763. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SAM?
Markedsverdien for SAM er $ 42.75K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SAM?
Den sirkulerende forsyningen av SAM er 20.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSAM ?
SAM oppnådde en ATH-pris på 0.00418815 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SAM?
SAM så en ATL-pris på 0.00192652 USD.
Hva er handelsvolumet til SAM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SAM er -- USD.
Vil SAM gå høyere i år?
SAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SAM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:00:30 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.