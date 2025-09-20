SAM (SAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00418815$ 0.00418815 $ 0.00418815 Laveste pris $ 0.00192652$ 0.00192652 $ 0.00192652 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.35% Prisendring (7D) -3.35%

SAM (SAM) sanntidsprisen er $0.00213763. I løpet av de siste 24 timene har SAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAM er $ 0.00418815, mens den rekordlave prisen er $ 0.00192652.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SAM (SAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.75K$ 42.75K $ 42.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.75K$ 42.75K $ 42.75K Opplagsforsyning 20.00M 20.00M 20.00M Total forsyning 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SAM er $ 42.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAM er 20.00M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.75K.