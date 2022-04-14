Salvator Mundi (MUNDI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Salvator Mundi (MUNDI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

$MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art's role in the global digital economy. The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art's commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia. This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age.

Salvator Mundi (MUNDI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Salvator Mundi (MUNDI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 934.09K $ 934.09K $ 934.09K Total forsyning: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Sirkulerende forsyning: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 934.09K $ 934.09K $ 934.09K All-time high: $ 0.096662 $ 0.096662 $ 0.096662 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0009343 $ 0.0009343 $ 0.0009343 Lær mer om Salvator Mundi (MUNDI) pris

Salvator Mundi (MUNDI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Salvator Mundi (MUNDI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MUNDI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MUNDI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MUNDIs tokenomics, kan du utforske MUNDI tokenets livepris!

