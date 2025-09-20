Salvator Mundi (MUNDI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.096662$ 0.096662 $ 0.096662 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.38% Prisendring (1D) -2.71% Prisendring (7D) -8.86% Prisendring (7D) -8.86%

Salvator Mundi (MUNDI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MUNDI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUNDI er $ 0.096662, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUNDI endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, -2.71% over 24 timer og -8.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Salvator Mundi (MUNDI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 950.83K$ 950.83K $ 950.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 950.83K$ 950.83K $ 950.83K Opplagsforsyning 999.77M 999.77M 999.77M Total forsyning 999,770,302.930869 999,770,302.930869 999,770,302.930869

Nåværende markedsverdi på Salvator Mundi er $ 950.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUNDI er 999.77M, med en total tilgang på 999770302.930869. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 950.83K.