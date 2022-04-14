Salty (SALTY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Salty (SALTY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Salty (SALTY) Informasjon Salty is a meme coin that revolves around a cute dog swimming in a salty ocean. The coin is inspired by a tweet from Charlotte Fang, which mentioned, "the brighter you shine, the darker your haters." Salty was launched on September 25th and aims to spread the fun and cheer across the Solana community. It has no utility and exists purely as a fun and entertaining way to engage with the crypto space. Offisiell nettside: https://www.saltysol.lol/ Kjøp SALTY nå!

Salty (SALTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Salty (SALTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.07K $ 12.07K $ 12.07K Total forsyning: $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M Sirkulerende forsyning: $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.07K $ 12.07K $ 12.07K All-time high: $ 0.00199748 $ 0.00199748 $ 0.00199748 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Salty (SALTY) pris

Salty (SALTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Salty (SALTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SALTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SALTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SALTYs tokenomics, kan du utforske SALTY tokenets livepris!

