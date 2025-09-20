SALTMINECOIN (SALT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.65% Prisendring (7D) -3.15% Prisendring (7D) -3.15%

SALTMINECOIN (SALT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SALT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SALT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SALT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.65% over 24 timer og -3.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SALTMINECOIN (SALT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.81K$ 20.81K $ 20.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.81K$ 20.81K $ 20.81K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SALTMINECOIN er $ 20.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SALT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.81K.