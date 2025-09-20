Dagens SALTMINECOIN livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SALT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SALT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SALTMINECOIN livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SALT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SALT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SALTMINECOIN Logo

SALTMINECOIN Pris (SALT)

Ikke oppført

1 SALT til USD livepris:

--
----
-0.60%1D
mexc
USD
SALTMINECOIN (SALT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:52:38 (UTC+8)

SALTMINECOIN (SALT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.65%

-3.15%

-3.15%

SALTMINECOIN (SALT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SALT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SALT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SALT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.65% over 24 timer og -3.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SALTMINECOIN (SALT) Markedsinformasjon

$ 20.81K
$ 20.81K$ 20.81K

--
----

$ 20.81K
$ 20.81K$ 20.81K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SALTMINECOIN er $ 20.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SALT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.81K.

SALTMINECOIN (SALT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SALTMINECOIN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SALTMINECOIN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SALTMINECOIN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SALTMINECOIN til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.65%
30 dager$ 0+10.87%
60 dager$ 0-17.62%
90 dager$ 0--

Hva er SALTMINECOIN (SALT)

$SALT is a meme coin launched on the Solana network in April 2025 by developer @PrimitiveMoney as a playful experiment within the Bonk ecosystem. Initially created as a test with a total supply of 1 billion tokens, $SALT quickly gained momentum, reaching a 1 million USD market cap by April 27, 2025. @PrimitiveMoney donated proceeds, including 70 SOL from his wallet, to charity, and sold his stake to make the project fully community-driven. An additional 70 million tokens were burned, reducing the supply to 930 million. $SALT aims to bring fun, engagement, and a unique ‘salty’ vibe to the meme coin space, fostering a vibrant community through its ‘Mine Memes, Not Dreams’ ethos.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SALTMINECOIN (SALT) Ressurs

Offisiell nettside

SALTMINECOIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SALTMINECOIN (SALT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SALTMINECOIN (SALT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SALTMINECOIN.

Sjekk SALTMINECOINprisprognosen nå!

SALT til lokale valutaer

SALTMINECOIN (SALT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SALTMINECOIN (SALT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SALT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SALTMINECOIN (SALT)

Hvor mye er SALTMINECOIN (SALT) verdt i dag?
Live SALT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SALT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SALT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SALTMINECOIN?
Markedsverdien for SALT er $ 20.81K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SALT?
Den sirkulerende forsyningen av SALT er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSALT ?
SALT oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SALT?
SALT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SALT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SALT er -- USD.
Vil SALT gå høyere i år?
SALT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SALT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:52:38 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.