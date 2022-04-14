Salt Bae For The People (SBAE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Salt Bae For The People (SBAE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Salt Bae For The People (SBAE) Informasjon
Offisiell nettside: https://saltbae.ai/
Teknisk dokument: https://saltbaeforthepeople.tiiny.site/

Salt Bae For The People (SBAE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Salt Bae For The People (SBAE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 112.78K $ 112.78K $ 112.78K Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 112.78K $ 112.78K $ 112.78K All-time high: $ 0.00364842 $ 0.00364842 $ 0.00364842 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011278 $ 0.00011278 $ 0.00011278 Lær mer om Salt Bae For The People (SBAE) pris

Salt Bae For The People (SBAE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Salt Bae For The People (SBAE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SBAE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SBAE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SBAEs tokenomics, kan du utforske SBAE tokenets livepris!

SBAE prisforutsigelse
Vil du vite hvor SBAE kan være på vei? Vår SBAE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

