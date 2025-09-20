Dagens Salt Bae For The People livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SBAE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SBAE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Salt Bae For The People livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SBAE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SBAE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Salt Bae For The People Logo

Salt Bae For The People Pris (SBAE)

Ikke oppført

1 SBAE til USD livepris:

$0.00011263
$0.00011263$0.00011263
-1.80%1D
USD
Salt Bae For The People (SBAE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:00:23 (UTC+8)

Salt Bae For The People (SBAE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00364842
$ 0.00364842$ 0.00364842

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-1.81%

-5.17%

-5.17%

Salt Bae For The People (SBAE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SBAE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SBAE er $ 0.00364842, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SBAE endret seg med +0.32% i løpet av den siste timen, -1.81% over 24 timer og -5.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Salt Bae For The People (SBAE) Markedsinformasjon

$ 112.12K
$ 112.12K$ 112.12K

--
----

$ 112.12K
$ 112.12K$ 112.12K

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,095.99
999,991,095.99 999,991,095.99

Nåværende markedsverdi på Salt Bae For The People er $ 112.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SBAE er 999.99M, med en total tilgang på 999991095.99. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.12K.

Salt Bae For The People (SBAE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Salt Bae For The People til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Salt Bae For The People til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Salt Bae For The People til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Salt Bae For The People til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.81%
30 dager$ 0+15.01%
60 dager$ 0+5.10%
90 dager$ 0--

Hva er Salt Bae For The People (SBAE)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Salt Bae For The People (SBAE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Salt Bae For The People Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Salt Bae For The People (SBAE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Salt Bae For The People (SBAE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Salt Bae For The People.

Sjekk Salt Bae For The Peopleprisprognosen nå!

SBAE til lokale valutaer

Salt Bae For The People (SBAE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Salt Bae For The People (SBAE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SBAE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Salt Bae For The People (SBAE)

Hvor mye er Salt Bae For The People (SBAE) verdt i dag?
Live SBAE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SBAE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SBAE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Salt Bae For The People?
Markedsverdien for SBAE er $ 112.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SBAE?
Den sirkulerende forsyningen av SBAE er 999.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSBAE ?
SBAE oppnådde en ATH-pris på 0.00364842 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SBAE?
SBAE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SBAE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SBAE er -- USD.
Vil SBAE gå høyere i år?
SBAE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SBAE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:00:23 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.