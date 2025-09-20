Salt Bae For The People (SBAE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00364842$ 0.00364842 $ 0.00364842 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.32% Prisendring (1D) -1.81% Prisendring (7D) -5.17% Prisendring (7D) -5.17%

Salt Bae For The People (SBAE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SBAE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SBAE er $ 0.00364842, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SBAE endret seg med +0.32% i løpet av den siste timen, -1.81% over 24 timer og -5.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Salt Bae For The People (SBAE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 112.12K$ 112.12K $ 112.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 112.12K$ 112.12K $ 112.12K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,991,095.99 999,991,095.99 999,991,095.99

Nåværende markedsverdi på Salt Bae For The People er $ 112.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SBAE er 999.99M, med en total tilgang på 999991095.99. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.12K.